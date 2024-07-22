Ноутбук ASUS Tianxuan Air 2024 оценен в 1000 долларов

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Tianxuan Air 2024, которая получила металлический корпус массой 1,46 кг и толщиной 16,9 мм. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen 7 8845H, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, скоростью отклика 3 мс, максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 73 Втч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, интерфейсами HDMI 2.1, USB4, USB 3.2 Gen 2, USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников, сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц и клавиатурой с ходом клавиш 1,7 мм. Ноутбук оценен от 1000 и от 1235 долларов в зависимости от конфигурации.