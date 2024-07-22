Ноутбук ASUS Tianxuan Air 2024 оценен в 1000 долларов

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Tianxuan Air 2024, которая получила металлический корпус массой 1,46 кг и толщиной 16,9 мм. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen 7 8845H, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, скоростью отклика 3 мс, максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 73 Втч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, интерфейсами HDMI 2.1, USB4, USB 3.2 Gen 2, USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников, сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц и клавиатурой с ходом клавиш 1,7 мм. Ноутбук оценен от 1000 и от 1235 долларов в зависимости от конфигурации.

Huawei MateBook X Pro 2024 появился в российской продаже …
Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2024, который позиционируется как …
Ноутбук Lenovo Legion Y7000 получит CPU Core i7-13650HX…
Компания Lenovo объявила, что релиз геймерского ноутбука Lenovo Legion Y7000 состоится в Китае уже 20 мая…
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 на Snapdragon X Elite оценен от $…
Компания ASUS представила ноутбук Vivobook S 15 на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon X Elite, ко…
ZTE представила игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro…
Достаточно известная китайская компания Nubia, дочерний бренд гиганта ZTE, сегодня представила новый игро…
Новый MacBook Pro получит свежий процессор, но не дизайн кор…
Инсайдеры, которые ранее достаточно точно сливали данные о новинках гиганта из Купертино, считают, что Ap…
Ноутбук Machcreator Vision L15 оценили в 100 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» выпустили в российскую продажу ноутбуки Machcreator Prime…
Игровой ноутбук Lenovo Legion Y7000 2024 оценен в 965 доллар…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Y7000 2024, которая уже доступн…
Ноутбуки Machcreator появились в российской продаже …
«М.Видео-Эльдорадо» дали старт российским продажам ноутбуков бренда Machcreator, принадлежащего компании…
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor