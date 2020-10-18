Ноутбук ASUS VivoBook Flip 14 получил дискретную графику Intel

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью VivoBook Flip 14 (TP470EZ), которая первой на рынке получила дискретную видеокарту. Точное название адаптера не раскрывается, но, вероятно, это DG1 с 4 ГБ видеопамяти. Ноутбук также оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, процессором Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, возможностью установить SSD на 512 ГБ и модуль Optane на 32 ГБ, батареей ёмкостью 42 Втч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, металлическим корпусом с размерами 324:220:18,7 мм и массой 1,5 кг, модулями Wi-Fi 6 (with Gig+) или Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, портами USB 2.0, USB 3.2, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI, слотом для microSD и дактилоскопом.

Комментарии и отзывы ASUS VivoBook Flip 14
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