Ноутбук ASUS VivoBook Pro 14 построен на AMD Ryzen 5000H

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью VivoBook Pro 14, толщина которого равна 1,35 кг и толщиной 17,9 мм. Новинка характеризуется чипами AMD серии Ryzen 5000H: 8-ядерным Ryzen 7 5800H с частотой от 3,2 до 4,4 ГГц и 6-ядерным Ryzen 5 5600H с частотой от 3,2 до 4,2 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, NVMe-накопителем формата M.2 вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, яркостью 600 кд/м2, контрастностью до 1 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, звуковой системой Harman Kardon с шумоподавлением и дактилоскопическим сенсором в кнопке включения. Версия с Ryzen 5 5600H с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в Китае в 710 долларов, а вариант с Ryzen 7 5800H – 772 долларов.

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