Ноутбук ASUS Vivobook 13 Slate OLED получил 4 ГБ ОЗУ

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook 13 Slate OLED (T3304), которая на самом деле является Windows-планшетом с присоединяемой клавиатурой. Новинка характеризуется 13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD и поддержкой стилуса, чипами Intel Core i3-N300 или Processor N200, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, флэш-памятью UFS 2.1 вместимостью 128 и 256 ГБ или твердотельным накопителем до 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen 2, слотом для карт памяти microSD, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 50 Втч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, размерами 310:190:8,95 мм, массой 800 граммов и прочностью в соответствии со стандартом. Цены пока не раскрываются.