Ноутбук ASUS Vivobook 18 на Ryzen 7 260 оценили в 900 евро

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука Vivobook 18 (M1807), который основан на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 260 с максимальной частотой 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 объемом 512 ГБ или 1 ТБ, дополнительным слотом для оперативной памяти, 18,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 300 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 70 Втч, 65-Вт зарядным устройством, адаптерами Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3, двумя портами USB-C 3.2 и двумя USB-A 3.2, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом толщиной 1,86 см и массой 2,6 кг. Цена ноутбука в Европе стартует от 900 евро.

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