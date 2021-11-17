Ноутбук ASUS Vivobook Pro 14 получил OLED-экран

Сетевые источники сообщают о скором выходе ноутбуков ASUS Vivobook Pro 14 и Pro 15, цена на которые стартует с 920 долларов. Новинки получили OLED-дисплей с разрешением 2880:1800 пикселей и частотой обновления 60 или 90 Гц (в младшей только 90 Гц), процессорами AMD Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900HX, дискретной видеокартой ASUS GeForce RTX 3050, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, по одному разъему USB-C и USB 3.2, двумя USB 2.0, интерфейсом HDMI 1.4, слотом для карт памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 63 Втч, а также массой 1,4 кг и 1,65 кг соответственно.