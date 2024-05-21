Ноутбук ASUS Vivobook S 15 на Snapdragon X Elite оценен от $1300

Компания ASUS представила ноутбук Vivobook S 15 на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon X Elite, который может похвастаться 12 ядрами с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Новинку также оснастили до 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x-8448, твердотельным накопителем объемом PCIe 4.0 до 1 ТБ, 15,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2880:1620 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью HDR 600 нит, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и заводской калибровкой DeltaE <1, корпусом массой 1,42 кг и толщиной 14,7 мм, клавиатурой с RGB-подсветкой, АКБ на 70 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB 4.0 и двумя USB-A, портом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD и акустической системой с сертификацией Harman Kardon. Цена базовой конфигурации ноутбука составляет 1300 долларов.