Ноутбук ASUS ZenBook 13 OLED получил 6-ядерный AMD Ryzen

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 13 OLED (UM325), которая работает под управлением Windows 10 Home. Новинка получила 13,3-дюймовый экран OLED с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, 6-ядерный чип AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 до 1 ТБ, адаптер Wi-Fi 6 (802.11ax), клавиатуру с подсветкой, аудиосистему Harman/Kardon, интерфейсы USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C и HDMI 2.0b, слот для карт microSD, а также батарею с автономностью до 16 часов. Размеры ноутбука равны 304,0:203,0:13,9 мм, а масса – 1,1 кг.