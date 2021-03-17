Ноутбук ASUS ZenBook 13 UX325 получил OLED-дисплей

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 13 UX325я. Главной особенностью которого стала 13-дюймовая OLED-панель с разрешением Full HD, яркостью 400 кд/кв.м, временем отклика 1 мс и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3. Ноутбук в версии UX325EA-DS51 характеризуется 10-нанометровым 4-ядерным процессором Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, SSD-накопителем вместимостью 256 ГБ, интерфейсом Thunderbolt 4, поддержкой Wi-Fi 6 и ценой в 800 долларов. Варианты с чипом Intel Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдутся в 900 или 1100 долларов соответственно. Ноутбук уже появился в каталогах Amazon и NewEgg, но дата начала продаж будет объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ZenBook 13 UX325
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