Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два экрана

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook Pro Duo 14 OLED (UX8402), которая получила два дисплея. Новинку оснастили 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и кадровой частотой 120 Гц, 12,7-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2880:864 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипом Intel Core i9-12900H, графическим адаптером GeForce RTX 3050 Ti, поддержкой стилуса, батареей ёмкостью 76 Втч, четырьмя микрофонами, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемами HDMI 2.1 и USB 3.2, слотом для карт памяти SD, до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ. Ноутбук появится в продаже в конце года по цене от 2000 долларов.