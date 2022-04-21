Ноутбук ASUS ZenBook S 13 OLED получил поддержку Wi-Fi 6E

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook S 13 OLED и ZenBook Pro 15 Flip OLED, которая работает под управлением ОС Windows 11 Pro. Новинку оснастили 13,3-дюймовым сенсорным OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 пикселей, откликом 0,2 мс, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным покрытием Corning Gorilla Glass NBT, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 6800U (серия Rembrandt на архитектуре Zen 3+) с тактовой частотой от 2,7 ГГц до 4,7 ГГц и графикой Radeon 680M с 12 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 2, до 16 ГБ ОЗУ LPDRR5-6400, твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ, аудиосистемой Harman Kardon, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, адаптером Wi-Fi 6E, тремя интерфейсами USB Type-C, 3,5-мм гнездом, корпусом из сплава магния и алюминия массой 1 кг, поддержкой электронного пера ASUS Pen 2.0 и аккумулятором ёмкостью 67 Втч. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.