Ноутбук ASUS Zenbook 14 2023 получит АКБ на 75 Втч

Компания ASUS поделилась первыми подробностями о ноутбуке Zenbook 14 2023, официальная презентация которого состоится уже 2 марта. Итак, лэптоп оснастят 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8К, чипами Intel Core тринадцатого поколения, аккумулятором ёмкостью 75 Втч, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, а также серебристой и голубой расцветками.

Пару дней назад компания ASUS представила ноутбуки ASUS ROG Magic 16 2023, ROG Magic 16 Classic Edition и ROG Magic X 2023 с процессором Intel Core i9-13900H и графикой серии GeForce RTX 40 Laptop.