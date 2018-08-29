Ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 оснащен 15,6-дюймовым экраном

В России выходит мощный ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 (UX580) с 15,6-дюймовым экраном. Разрешение у аппарата составляет 3840 * 2160 пикселей. Основой устройства стал процессор Intel Core i9-8950HK. Время автономной работы рассчитано на 9 часов непрерывной работы. Толщина корпуса составляет 18,9 мм. Предусмотрены два Type-A USB 3.1 Gen 2 и два Type-C USB 3.1 Gen 2, HDMI-выход, несколько микрофонов и microSD-слот. Модель относится к устройствам премиального класса, и в данный момент в России можно заказать лишь максимальную конфигурацию ноутбука.