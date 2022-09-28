Ноутбук ASUS Zenbook Pro 17 оценен от $1000

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков 17,3-дюймовой моделью Zenbook Pro 17, которая появится в продаже по цене от тысячи долларов. Новинка характеризируется чипами AMD Ryzen 6000 вплоть до 8-ядерного 16-поточного процессора Ryzen 9 6900HX с тактовой частотой от 3,3 до 4,9 ГГц, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 в некоторых конфигурациях, сенсорным IPS-экраном с разрешением 2,5К и кадровой частотой 165 Гц, аудиосистемой с сертификатом Harman Kardon, интерфейсом HDMI 2.0, слотом для SD-карт и несколькими портами USB. Ноутбуки уже доступны для заказа, но дата поставок пока не раскрывается.

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