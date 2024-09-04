Ноутбук ASUS Zenbook S 14 на Core Ultra 200V оценили в $1400

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook S 14 (UX5406) на основе свежих чипов Core Ultra 200V (Lunar Lake). Новинку оснастили процессорами Intel Core Ultra 7 256V и Ultra 7 258V, 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 3K), кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, корпусом из сплава керамики и алюминия толщиной 12 мм и массой 1,2 кг, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 72 Втч, двумя порта USB-C с Thunderbolt 4, по одному интерфейсу USB-A и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена базовой конфигурации составила 1400 долларов.

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