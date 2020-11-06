Ноутбук Acer Aspire 5 получил процессор Ryzen 7 5700U

На итальянском Amazon появилась страничка с ноутбуком Acer Aspire 5 на базе еще не представленного официально чипа AMD Ryzen 7 5700U нового семейства Lucienne. Ноутбук с модельным номером A515-45-R2J2 также получил 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и NVMe-накопитель вместимостью 512 ГБ. Ориентировочная цена ноутбука составляет 780 долларов.

Характеристики AMD Ryzen 7 5700U не указываются, но, по слухам, перед нами 8-ядерный и 16-поточный процессор семейства Lucienne (Zen 2) с базовой частотой 1,8 ГГц, Boost-частотой 4,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем на базе архитектуры GCN с 8 исполнительными блоками на частоте 1,9 ГГц.