Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD Ryzen 5 5500U

На сайте Acer обнаружились сведения о ноутбуке Acer Aspire 5, который построен на гибридном процессоре AMD Ryzen 5 5500U. Официальная презентация данного APU состоится только в январе. Ранее в составе лэптопа Acer Aspire 5 была замечен более производительный APU Ryzen 7 5700U. Что до самого ноутбука, то он оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, web-камерой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аккумулятором емкостью 48 Втч и клавиатурой с подсветкой. Дата выхода и ориентировочная цена лэптопа пока не сообщаются.