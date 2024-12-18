Ноутбук Acer Chromebook Spin 312 оценили в 450 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью Chromebook Spin 312, которая основана на восьмиядерном процессоре Intel Core i3-N305 с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ, 12,2-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, раскрывающейся почти на 360 градусов крышкой, автономностью до 13 часов, интерфейсом USB Type-C с поддержкой 65-Вт зарядки, интерфейсами USB Type-A и HDMI 1.4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и массой 1,3 кг. Цена ноутбука на дебютном американском рынке составила 450 долларов.