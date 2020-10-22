Ноутбук Acer Chromebook Spin 513 оценен в €430

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков под управлением Chrome OS моделью Chromebook Spin 513, которая, в числе прочего, получила поддержку мобильных сетей 4G LTE. Новинка характеризуется корпусом массой 1,2 кг и толщиной 15,55 мм, крышкой из алюминия, 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, версией с подсветкой клавиатуры, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7c с графикой Adreno 618, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти, автономностью до 14 часов, адаптерамиWi-Fi 802.11ac с поддержкой технологии 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, двумя портами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1, интерфейсом USB Type-A. Ноутбук появится в продаже в следующем году по цене от 429 евро.

Комментарии и отзывы Acer Chromebook Spin 513
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