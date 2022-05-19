Ноутбук Acer Chromebook Spin 714 оценен в $750

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Spin 714, которая работает под управлением Chrome OS. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей или 1920:1200 пикселей на выбор, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветовой палитры, поддержкой сенсорного управления, возможностью вращения на 360 градусов и защитным стеклом, Corning Gorilla Glass, металлическим корпусом с защитой по стандарту MIL-STD 810H, чипами Intel Core i7 двенадцатого поколения, поддержкой стилуса 4096 уровнями силы нажатия, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, одним интерфейсом Thunderbolt 4, одним HDMI и двумя USB Type-C, Full HD-камерой и аудиосистемой с поддержкой DTS Audio. Ноутбук станет доступен для покупки в августе этого года по цене от 750 долларов.