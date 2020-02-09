Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro доступен в России

Компания Acer сообщила о поставок ноутбука ConceptD 5 Pro на российский рынок.

Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro входит в профессиональную линейку и предназначена для работы в области архитектурного дизайна, анимации, двумерной и трехмерной графики и т.п.

Ноутбук оснастили 15.6 дюймовым экраном с разрешением Ultra HD. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i7 девятого поколения в паре 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретный графический адаптер NVIDIA Quadro T1000 или Quadro RTX 3000. Вместо обычного жесткого диска, внутри установлен SSD диск емкостью до 1 Тбайт с интерфейсом PCIe и поддержкой NVMe, а также 2.5-дюймовый жесткий диск для хранения файлов.

За охлаждение отвечает система охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D четвертого поколения. Вентиляторы при полной нагрузке не превышает 40 дБ.

На корпусе ноутбука есть три порта USB 3.1 и порт HDMI 2.0. Ноутбук оборудован модулем беспроводного адаптера Killer с поддержкой Wi-Fi 6.

На официальном сайте интернет-магазина Acer продается от 140 тысяч рублей.