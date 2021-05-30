Ноутбук Acer ConceptD 7 Ezel оценен в $2500

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков ConceptD обновленной моделью ConceptD 7, которая построена на аппаратной платформе Intel. Новинку оснастили 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 4К, 100-процентным отображением гаммы Adobe RGB, рейтингом передачи цвета Delta E<2 и поддержкой пера Wacom EMR, до 32 ГБ ОЗУ DDR4, SSD PCIe 4.0 до 2 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя USB Type-A, разъемами Ethernet, HDMI и DisplayPort, комбинированным аудиовыходом и кардридером.

Модель ConceptD 7 Ezel получил процессор Intel Core i7-11800H 11-го поколения и графические адаптеры вплоть до GeForce RTX 3080, а версия ConceptD 7 Ezel Pro может похвастаться чипом Intel Xeon W-11955M и видеокартами NVIDIA RTX A5000 или A3000. Ноутбук появится в продаже в октябре по цене от 2500 долларов.