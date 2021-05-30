Ноутбук Acer ConceptD 7 Ezel оценен в $2500

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков ConceptD обновленной моделью ConceptD 7, которая построена на аппаратной платформе Intel. Новинку оснастили 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 4К, 100-процентным отображением гаммы Adobe RGB, рейтингом передачи цвета Delta E<2 и поддержкой пера Wacom EMR, до 32 ГБ ОЗУ DDR4, SSD PCIe 4.0 до 2 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя USB Type-A, разъемами Ethernet, HDMI и DisplayPort, комбинированным аудиовыходом и кардридером.

Модель ConceptD 7 Ezel получил процессор Intel Core i7-11800H 11-го поколения и графические адаптеры вплоть до GeForce RTX 3080, а версия ConceptD 7 Ezel Pro может похвастаться чипом Intel Xeon W-11955M и видеокартами NVIDIA RTX A5000 или A3000. Ноутбук появится в продаже в октябре по цене от 2500 долларов.
Компактный смартфон Sony Xperia Ace 2 по...
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia Ace 2, который еще не был представлен ...
Transcend MTE240S представлен емкостью 5...
Transcend анонсировала твердотельный накопитель MTE240S. Он представлен в форм-факторе M.2-2280. Накопите...
Forza Motorsport 8 запускает бета-тест...
Релиз гоночного симулятора Forza Motorsport 8 приближается и вскоре начнется тестирование, об этом заявил...
LG анонсировала три монитора серии Ultra...
Первым монитором в серии UltraFine стал 32-дюймовый 4K OLED-монитор 32EP950, который представили на CES 2...
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000...
Впервые с линейкой оперативной памяти Thermaltake TOUGHRA...
Сенсорный монитор Lenovo ThinkVision T24...
Компания Lenovo представила монитор ThinkVision T24t, который может похвастаться поддержкой сенсорного уп...
Выбираем подставку под смартфон...
Аксессуары в последнее время стали достаточно доступными и востребованными, так что сегодня мы разберём, ...
Samsung Galaxy Tab S7 FE получит внушите...
Сообщается, что Samsung выпустит преемника Galaxy Tab S6 Lite в июне текущего года — этот планшет, по зая...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor