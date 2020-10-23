Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил карту NVIDIA Quadro RTX 5000

Компания Acer пополнила ассортимент производительных ноутбуков обновленными моделями ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro, которые предназначены для создателей контента. Новинки характеризуются процессором Intel Core i7-10750H поколения Comet Lake-H, белым корпусом, 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с соотношением сторон 16:9, разрешением 3840:2160 пикселей и 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super в младшей модели и NVIDIA Quadro RTX 5000 в старшей, адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+), разъемами USB 3.2, по одному Thunderbolt 3 и по одному USB Type-C, сенсорной панелью со стеклом Corning Gorilla Glass ,а также новой системой охлаждения Vortex Flow с уровнем шума не более 40 дБА. Ноутбуки появятся в европейской продаже в текущем месяце по цене от 2900 и от 3700 евро соответственно.

Комментарии и отзывы Acer ConceptD 7 Pro
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