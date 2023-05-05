Ноутбук Acer Extraordinary X14 получил 2,8K OLED-экран

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Extraordinary X14, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 1055 долларов. Новинку оснастили 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и максимальной яркостью 500 нит, графическим адаптером RTX 4050 с 6 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, алюминиевым корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,55 кг, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 70-Вт зарядки, двумя разъемами Thunderbolt 4, по одному USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом.

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