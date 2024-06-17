Ноутбук Acer Go Pro AI появился в продаже

Компания Acer выпустила в китайскую продажу ноутбук Go Pro AI, который основан на 12-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100. Новинка также характеризуется до 32 оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB и яркостью 300 нит, цельнометаллическим корпусом массой 1,34 кг и толщиной 14,9 мм, откидывающейся на 180° крышкой, камерой 1080p, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, дактилоскопом в кнопке питания, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и автономностью до 7 часов. Ноутбук оценен в 730 долларов за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 895 долларов за версию с 32 ГБ.

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