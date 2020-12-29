Ноутбук Acer Helios 700 оценен в 220 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России геймерский ноутбук Helios 700, который стоит 220 тысяч рублей. Новинку оснастили 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 градусов, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, сдвигаемой клавиатурой HyperDrift с откидной подставкой для рук, чипом Intel Core i9-10980HK, 64 ГБ оперативной памяти DDR4, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, до двух твердотельных накопителей в массиве RAID, жестким диском до 2 ТБ, сетевым контроллером Killer E3100G Ethernet, модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650i, портами USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB Type-C, интерфейсом HDMI 2.0, а также системой охлаждения с испарительной камерой и медными тепловыми трубками.