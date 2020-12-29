Ноутбук Acer Helios 700 оценен в 220 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России геймерский ноутбук Helios 700, который стоит 220 тысяч рублей. Новинку оснастили 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 градусов, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, сдвигаемой клавиатурой HyperDrift с откидной подставкой для рук, чипом Intel Core i9-10980HK, 64 ГБ оперативной памяти DDR4, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, до двух твердотельных накопителей в массиве RAID, жестким диском до 2 ТБ, сетевым контроллером Killer E3100G Ethernet, модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650i, портами USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB Type-C, интерфейсом HDMI 2.0, а также системой охлаждения с испарительной камерой и медными тепловыми трубками.

Комментарии и отзывы Acer Helios 700
Обзоры:
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Новости:
Новые MacBook получат дорогие дисплеи

Трудно отрицать, что Apple добилась большого успеха, выпустив новые компьютеры MacBook на базе первого в ...
Оказывается, ноутбук Nokia PureBook X14 стоит $815

В Индии наконец-то состоялся полноценный анонс ноутбука Nokia PureBook X14, который, как оказалось, стоит...
Ноутбук Nokia PureBook X14 будет стоить $1220

Индийская компания Flipkart раскрыла некоторые параметры ноутбука Nokia PureBook X14, формальный анонс ко...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Инд...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в ИндTecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент ...
Смарт-часы Apple Watch Series 6 доступны...
Смарт-часы Apple Watch Series 6 доступныСмарт-часы компании Apple Watch Series 6 в скором времени поступят в продажу. Умные часы шестого поколени...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорога...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорогаМечтали построить свою собственную железную дорогу, но никак не доходили до этого руки? Теперь у вас буде...
Alphacool готовит водоблоки для видеокар...
Alphacool готовит водоблоки для видеокарЭнтузиасты и любители видеокарт с жидкостным охлаждением могут порадоваться, так как компания Alphacool п...
Флагманская видеокарта Sapphire Radeon R...
Флагманская видеокарта Sapphire Radeon RSapphire представила флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT Nitro +. ...
В Demon's Souls вышло новое обновление ...
В Demon's Souls вышло новое обновление Разработчик игр Bluepoint Games выпустила новое обновление для приключенческой игры Demon's Souls. Обновл...
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на рен...
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на ренСетевые источники опубликовали новые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX Глава отдела 3D-программирования Ubisoft Александр Полищук сообщил, что в игре будут реализованы функции ...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая з...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зК заботе об окружающей среде вынужденно присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «л...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box ...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box Android TV приставка – это небольшая умная коробочка, позволяющая смотреть фильмы онлайн прямо из инте...
Смартфон Tecno Pova запускается в Индии...
Смартфон Tecno Pova запускается в ИндииTecno объявила о запуске нового смартфона Tecno Pova в Индии. Устройство поступит в продажу 4 декабря по ...
Razer вместе с ASRock выпустит материнск...
Razer вместе с ASRock выпустит материнскКомпания Razer в последнее время выпускает безумное количество различных устройств, которые позволяют пол...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor