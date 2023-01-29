Ноутбук Acer Legendary Edge выпустили в Японии

Компания Acer выпустила на японском рынке ноутбук Legendary Edge. Отличительной особенностью ноутбука является тонкий корпус, вес и OLED-экран.

В отличии от Китая, версия для Японии оснащается процессором AMD Ryzen 7 Pro 6850U, остальные характеристики остались прежними. Это 16 оперативной памяти LPDDR5-6400, твердотельный накопитель PCIe 4.0 на 512 ГБ, а также есть два слота для SSD-накопителей. Корпус ноутбука изготовлен из сплава магния и алюминия. Толщина модели всего 12,95 мм, а вес 1,17 кг. Acer Legendary Edge оснащен дисплеем OLED с разрешением 4K. Устройство имеет два порта USB-C, разъем HDMI, USB-A и другие.

Цена ноутбука Acer Legendary Edge в Японии составляет 169 800 иен (1200 евро).