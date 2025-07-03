Ноутбук Acer Nitro Lite 16 оценили в 65 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в российскую продажу ноутбук Nitro Lite 16 (NL16-71G), который основан на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050 и GeForce RTX 3050 (в будущем выйдет версия с GeForce RTX 4050 с поддержкой DLSS 3.5), 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 300 нит и 100% охватом цветовой палитры sRGB, клавиатурой с белой подсветкой, веб-камерой с физической шторкой, батареей ёмкостью 53 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, корпусом массой 1,95 кг, интерфейсами HDMI 2.1, USB Type-C с DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 (Type-C) и двумя USB 3.2 Gen1 (Type-A), адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой 2×2 MIMO и гигабитным LAN-портом RJ45. Ноутбук оценен в 65 и 73 тысячи рублей в зависимости от конфигурации.

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