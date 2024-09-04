Ноутбук Acer Nitro V 14 получил процессоры AMD Ryzen 8040

Компания Acer объявила о выпуске ноутбука Nitro V 14 на чипах серии AMD Ryzen 8040. Новинка характеризуется шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 8645HS и восьмиядерным Ryzen 7 8845HS, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, RTX 3050 Laptop и RTX 2050 Mobile, 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем NVMe вместимостью до 2 ТБ, 14,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, вариантом с 14,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1200 точек, яркостью 350 нит и частотой обновления 120 Гц, литий-ионной батареей, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом USB4 Type-C (40 Гбит/с) с режимом DisplayPort и зарядкой, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-A Gen 1 и Gen 2, одним разъемом HDMI 2.1 и слотом для карты памяти microSD. Ноутбук станет доступен для покупки до конца этого месяца по цене в 1200 евро.

Ноутбук Acer Nitro V 14 получил процессоры AMD Ryzen 8040…
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