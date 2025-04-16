Ноутбук Acer Nitro V 16S AI получил Ryzen AI 9 365

Компания Acer объявила о выпуске игрового ноутбука Nitro V 16S AI, который основан на 10-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц. Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 и RTX 5060, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек или 1920:1200 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 400 нит, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя воздуховодами, батареей ёмкостью 76 Втч, предустановленной ОС Windows 11 Home, 4-зонной RGB-клавиатурой, двумя динамиками с поддержкой DTS X: Ultra и HD IR-камерой. Ноутбук появится в европейской продаже в августе по цене от 1300 евро.