Ноутбук Acer Nitro V 17 AI оценен в 1300 евро

Компания Acer в рамках выставки CES 2025 представила новые недорогие геймерские ноутбуки Nitro V 17 AI, Nitro V 16 AI и Nitro V 14 AI. Новинки получили чип AMD Ryzen AI 7 350 с тактовой частотой до 3,6 ГГц и блоком NPU (50 ИИ-операций в секунду), дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4050 с поддержкой NVIDIA DLSS 3.5, до 32 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель вместимостью до 2 ТБ, батарею ёмкостью 76 Втч, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также интерфейсы USB 4 Type-C, USB 3.2 и HDMI 2.1.

Nitro V 17 AI (ANV17-61) оборудован 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 точек, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой до 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3. Nitro V 16 AI (ANV16-61) оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, частотой обновления до 180 Гц и 100% охватом sRGB. Nitro V 14 AI (ANV14-62) получил 14,5-дюймовый WQXGA-экран с кадровой частотой до 165 Гц. Ноутбуки оценены от 1300, от 1300 и от 1100 долларов соответственно.

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