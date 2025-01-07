Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI получил Core Ultra 9 275HX

Компания Acer представила ноутбуки Predator Helios 18 AI и Helios 16 AI, которые основаны на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц и модулем NPU. Acer Predator Helios 16 AI получил видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop и RTX 5090 Laptop, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen 5 вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц и пиковой яркостью 400 нит, четыре динамика, контроллер Ethernet E5000B, адаптер Intel Killer Wi-Fi 7, два интерфейса Thunderbolt 5, а также поддержку NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus и MUX Switch.

Старшая модель отличается графикой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop и RTX 5080 Laptop, 18-дюймовым mini-LED экраном с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит в режиме SDR, до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и до 6 ТБ на SSD. Predator Helios 16 AI оценен от 2800 евро, а Helios 18 AI от 3700 евро.
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