Ноутбук Acer Predator Helios 700 оснастили чипом Intel Core i9-10980HK

Компания Acer представила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 700, который построен на процессорах Intel десятого поколения. Новинку оснастили 8-ядерными чипами Intel Core i9-10980HK или i7-10875H, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или RTX 2070 SUPER, системой охлаждения Predator PowerGem с тремя тепловыми трубками, испарительной камерой и двумя вентиляторами Acer AeroBlade 4-го поколения, до 64 ГБ оперативной памяти с частотой 2933 МГц, двумя портами Thunderbolt 3, сетевым адаптером Killer DoubleShot Pro с поддержкой Wi-Fi 6 и Ethernet E3100G, твердотельными накопителями PCIe NVMe в RAID 0, 17,3-дюймовым IPS-панелью с разрешением Full HD, частотой обновления изображения 144 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, а также клавиатурой с RGB-подсветкой. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.