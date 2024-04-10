Ноутбук Acer Predator Helios Neo 14 оценен в 2000 евро

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Helios Neo 14, которая получила процессоры Intel Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 155H и Ultra 9 185H. Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 1 ТБ, 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3072:1920 пикселей и частотой обновления 165 Гц, разрешением 2560:1600 или 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, клавиатурой с подсветкой RGB, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 230-Вт проводной зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, интерфейсами USB-C и USB-A, слотом для карты памяти SD и корпусом массой 1,9 кг. Ноутбук появится в европейской продаже в июне по цене от 2000 евро.