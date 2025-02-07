Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI оценен в 1700 евро

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Predator Helios Neo 16 AI и 18 AI, которые основаны на процессорах Intel Core Ultra 9 275HX и Core Ultra 7 255HX. Младшая модель получила 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 240 Гц или IPS-дисплей с частотой обновления от 180 до 240 Гц и разрешением 1920:1200 или 2560:1600 точек. Старшая модель оснащается 18-дюймовый экраном Mini LED с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 250 Гц или IPS-панелью с кадровой частотой от 165 до 240 Гц и разрешением 1920:1200 или 2560:1600 точек.

Оба ноутбука также оборудованы графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti или GeForce RTX 5070, функциями ИИ, включая NVIDIA DLSS 4, PurifiedVoice 2.0 и Acer PurifiedView 2.0, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 6400 МГц, двумя слотами для накопителей PCIe Gen 4 SSD вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D нового поколения, жидкометаллической термопастой и тепловыми трубками, ИК-камерой, батареей ёмкостью 90 Втч и множеством современных интерфейсов. Лэптопы появятся в продаже во втором квартале этого года по цене от 1700 и от 1800 евро соответственно.
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