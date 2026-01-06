Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI получил CPU Core Ultra 9 386H

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Helios Neo 16S AI, которая базируется на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 386H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и нейронным процессором с производительностью до 50 TOPS.

Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, NVMe-накопителем PCIe M.2 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения пятого поколения AeroBlade 3D Metal, корпусом толщиной до 18,9 мм и массой 2,3 кг, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A и USB-C, ридером карт microSD, портом RJ-45, адаптерами беспроводной связи Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, веб-камерой FHD, акустикой с поддержкой DTS:X Ultra и клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой. Ноутбук появится в продаже во втором квартале этого года, но цены пока не раскрываются.