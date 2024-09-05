Ноутбук Acer Predator Project DualPlay получил встроенный геймпад

Компания Acer показала на выставке IFA 2024 не только игровые и обычные ноутбуки, но и такую оригинальную модель, как Predator Project DualPlay. Её главной особенностью стал встроенный в корпус геймпад. Контроллер не так прост – его можно разделить на две части, как Joy-Con в Nintendo Switch. В отсеке под геймпадом спрятан небольшой экран, который можно использовать как сенсорную панель управления.

На этом особенности ноутбука не заканчиваются. При извлечении геймпада из ноутбука выезжают динамики. Производитель утверждает, что два дополнительных громкоговорителя нужны для более объемного и реалистичного звука. В данный момент Predator Project DualPlay проходит в новостях как концепт, а потому его технические характеристики не сообщаются. Дата выхода коммерческой версии также не раскрывается.