Ноутбук Acer Predator Qing Neo получил CPU Intel Core i9-13900HX

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Qing Neo, которая основана на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA Geforce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100% охватом цветового пространства sRGB, портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 и USB-A, слотом для карты памяти MicroSD и поддержкой беспроводной связи WiFi 6. Ноутбук станет доступен для покупки уже завтра, 17 августа, по цене в 1165 долларов.

Игровой ноутбук MSI Titan GP68 HX появился в продаже …
Компания MSI дала старт китайским продажам геймерского ноутбука Titan GP68 HX, который доступен в двух ко…
Ноутбук Lenovo Legion Y9000P получил новую версию …
Компания Lenovo представила новую конфигурацию ноутбука Legion Y9000P, которая может похвастаться 14-ядер…
Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 2023 Core Edition.…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Pro 16 2023 Core Edition, которая получил…
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в о…
Изучаемый сегодня ноутбук HONOR MagicBook X 16 сочетает в себе высокий уровень быстродействия и компактны…
Представлен игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16…
Сетевые источники сообщают о выходе геймерского ноутбука Colorful Hidden Star P16, который оценен в Китае…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p, которая работает на основе процесс…
Redmi Book 14 2023 сразу стал бестселлером…
Компания Xiaomi похвасталась успехами представленного несколько дней назад ноутбука Redmi Book 14 2023, к…
Honor MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition готов к выходу …
Компания Honor раскрыла дату выходу ноутбука MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition, который уже можно предза…
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor