Ноутбук Acer Predator Qing Neo получил CPU Intel Core i9-13900HX

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Qing Neo, которая основана на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA Geforce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100% охватом цветового пространства sRGB, портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 и USB-A, слотом для карты памяти MicroSD и поддержкой беспроводной связи WiFi 6. Ноутбук станет доступен для покупки уже завтра, 17 августа, по цене в 1165 долларов.