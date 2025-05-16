Ноутбук Acer Predator Triton 14 AI получил Core Ultra 9 288V

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Predator Triton 14 AI (PT14-52T), которая получила 8-ядерный 8-поточный чип Intel Core Ultra 9 288V с тактовой частотой от 3,3 ГГц до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5070, 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen 5 NVMe вместимостью до 2 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификатом Calman, системой охлаждения с двумя металлическими вентиляторами AeroBlade 3D, фирменной системой направления воздушных потоков Vortex Flow, АКБ ёмкостью 76 Втч и алюминиевым корпусом массой 1,6 кг и толщиной 17,31 мм. Predator Triton 14 AI появится в продаже в июле по цене от 3000 евро.