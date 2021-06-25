Ноутбук Acer Predator Triton 500 SE оценен в 170 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам игрового ноутбука Predator Triton 300 SE, который был представлен в конце прошлого месяца. Новинка доступна для покупки по цене от 120 тысяч рублей.

Напомним, что ноутбук характеризуется чипами Intel вплоть до 8-го Core i9-11980HK, видеокартой GeForce RTX 3080, 64 ГБ ОЗУ, тремя вентиляторами AeroBlade 3D пятого поколения, накопителями общим объемом до 4 ТБ, модулями Killer E3100 Ethernet и Killer Wi-Fi 6 AX1650, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 пикселей. Пользователь сможет выбирать из трех вариантов экрана: ЖК-матрицы с частотой обновления 165 Гц, дисплея mini-LED с кадровой частотой 165-Гц и яркостью до 1250 кд/м2, а также IPS PolarBlack-панели с частотой 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Комментарии и отзывы Acer Predator Triton 500 SE
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