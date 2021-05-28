Ноутбук Acer Predator Triton 500 SE оценен в $1750

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Triton 500 SE, который получил металлический корпус толщиной 19,9 мм. Новинку оснастили процессорами Intel вплоть до восьмиядерного Core i9-11980HK, графическим ускорителем GeForce RTX 3080, 64 ГБ оперативной памяти, тремя вентиляторами AeroBlade 3D пятого поколения, накопителями общим объемом до 4 ТБ, модулями Killer E3100 Ethernet и Killer Wi-Fi 6 AX1650, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 точек. Пользователь сможет выбирать из трех вариантов дисплея: ЖК-матрицы с частотой обновления 165 Гц, дисплея mini-LED с кадровой частотой 165-Гц и яркостью до 1250 кд/м2, а также IPS PolarBlack-панели с частотой 240 Гц и временем отклика 3 мс. Ноутбук появится в продаже по цене от 1750 долларов.

Комментарии и отзывы Acer Predator Triton 500 SE
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