Ноутбук Acer Shadow Knight Dragon 2024 оценен в 875 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Shadow Knight Dragon 2024, которая оценена на дебютном китайском рынке в 875 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и мощностью до 140 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5-5200 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек (формат 2.5K), кадровой частотой 165 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, системой охлаждения с двумя кулерами, интерфейсами HDMI и Mini DP, портом RJ45, разъёмами USB-C, USB-A 3.2 и USB 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников.