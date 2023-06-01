Ноутбук Acer Shadow Knight Dragon получил APU AMD Ryzen 9 7940H

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Acer Shadow Knight Dragon, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 1335 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 7940H с тактовой частотой до 5,2 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 c 8 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI и USB 3.2, клавиатурой с подсветкой и батареей ёмкостью 99 Втч.