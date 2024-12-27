Ноутбук Acer Shadow Knight Qing 6 получил версию на 32 ГБ ОЗУ

Компания Acer выпустила новую конфигурацию ноутбука Shadow Knight Qing 6, которая получила 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Новая версия также оснащается 16-ядерным чипом Intel Core i7-14650HX, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ. Её цена в Китае составляет 1230 долларов. Ноутбук также получил 16-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с двумя вентиляторами, клавиатуру с RGB-подсветкой, порты USB Type-C и HDMI, а также поддержку Wi-Fi 6E.

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