Ноутбук Acer Shadow Knight Qing 6 получил версию на 32 ГБ ОЗУ

Компания Acer выпустила новую конфигурацию ноутбука Shadow Knight Qing 6, которая получила 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Новая версия также оснащается 16-ядерным чипом Intel Core i7-14650HX, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ. Её цена в Китае составляет 1230 долларов. Ноутбук также получил 16-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с двумя вентиляторами, клавиатуру с RGB-подсветкой, порты USB Type-C и HDMI, а также поддержку Wi-Fi 6E.