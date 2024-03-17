Ноутбук Acer Shadow Knight Qing Pro 2024 появился в продаже

Компания Acer дала старт китайским продажам игрового ноутбука Shadow Knight Qing Pro 2024, который был представлен неделю назад. Конфигурация с процессором Intel Core i5-13500H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 оценена в 845 долларов, с RTX 4060 – 955 долларов, а с чипом i7-13620H и графикой RTX 4060 – 1125 долларов.

Напомним, что ноутбук также оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.