Ноутбук Acer Swift 14 AI оценили от 1200 долларов

Модель Swift Go 14 AI получила платформу Qualcomm Snapdragon, 14,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 точек и яркостью 350 кд/м² или 1920:1200 точек и яркостью 300 кд/м², а также частотой обновления 120 Гц, до 32 ГБ ОЗУ, веб-камерой с разрешением 1440p, дактилоскопическим сенсором, портами USB Type-C и USB Type-A, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена на эту модель стартует от 1000 долларов. Наконец Swift 16 AI характеризуется 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, чипами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9 (Lunar Lake), SSD до 2 ТБ и аккумулятором ёмкостью 75 Втч. Этот лэптоп появится в продаже в следующем месяце по цене от 1200 долларов.