Ноутбук Acer Swift 14 AI оценили от 1200 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Swift AI на базе чипов Intel Lunar Lake, Qualcomm Snapdragon X Plus и AMD Ryzen AI 300. Модель Swift 14 AI оснастили IPS или OLED-экранами с разрешением 2K или 3K и частотой обновления 120 Гц, процессорами Intel Core Ultra 5, Core Ultra 7 и AMD Ryzen AI 9 365, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ или 2 ТБ в зависимости от процессора, двумя портами USB Type-C (варианты на Intel получили интерфейс Thunderbolt 4), двумя разъемами USB Type-A 3.2, портом HDMI 2.1, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук появится в продаже в этом месяце по цене от 1200 долларов.

Модель Swift Go 14 AI получила платформу Qualcomm Snapdragon, 14,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 точек и яркостью 350 кд/м² или 1920:1200 точек и яркостью 300 кд/м², а также частотой обновления 120 Гц, до 32 ГБ ОЗУ, веб-камерой с разрешением 1440p, дактилоскопическим сенсором, портами USB Type-C и USB Type-A, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена на эту модель стартует от 1000 долларов. Наконец Swift 16 AI характеризуется 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, чипами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9 (Lunar Lake), SSD до 2 ТБ и аккумулятором ёмкостью 75 Втч. Этот лэптоп появится в продаже в следующем месяце по цене от 1200 долларов.
Ноутбуки Machcreator появились в российской продаже …
«М.Видео-Эльдорадо» дали старт российским продажам ноутбуков бренда Machcreator, принадлежащего компании…
Huawei представила ноутбук MateBook GT 14…
Сегодня китайская компания Huawei официально выпустила свой самый производительный ноутбук на базе процес…
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 AI 2024 получит Core Ultra 7-155…
Компания Lenovo объявила о скором выпуске ноутбука ThinkPad T16 AI 2024, раскрыв заодно дизайн грядущей н…
Представлен ноутбук Dell XPS 13 на Intel Core Ultra 200V…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 13 (XPS 9350), которая основана на чипах Core U…
Представлены ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook Flip Copil…
Компания ASUS привезла на выставку IFA 2024 новые ноутбуки-трансформеры Vivobook Flip на процессорах Inte…
Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 на Ryzen 7 8745H…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Legion R7000, которая основана на во…
ZTE представила игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro…
Достаточно известная китайская компания Nubia, дочерний бренд гиганта ZTE, сегодня представила новый игро…
Ноутбук ASUS Tianxuan Air 2024 оценен в 1000 долларов …
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Tianxuan Air 2024, которая получила мета…
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor