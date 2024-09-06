Ноутбук Acer Swift 14 AI оценили от 1200 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Swift AI на базе чипов Intel Lunar Lake, Qualcomm Snapdragon X Plus и AMD Ryzen AI 300. Модель Swift 14 AI оснастили IPS или OLED-экранами с разрешением 2K или 3K и частотой обновления 120 Гц, процессорами Intel Core Ultra 5, Core Ultra 7 и AMD Ryzen AI 9 365, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ или 2 ТБ в зависимости от процессора, двумя портами USB Type-C (варианты на Intel получили интерфейс Thunderbolt 4), двумя разъемами USB Type-A 3.2, портом HDMI 2.1, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбук появится в продаже в этом месяце по цене от 1200 долларов.

Модель Swift Go 14 AI получила платформу Qualcomm Snapdragon, 14,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 точек и яркостью 350 кд/м² или 1920:1200 точек и яркостью 300 кд/м², а также частотой обновления 120 Гц, до 32 ГБ ОЗУ, веб-камерой с разрешением 1440p, дактилоскопическим сенсором, портами USB Type-C и USB Type-A, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена на эту модель стартует от 1000 долларов. Наконец Swift 16 AI характеризуется 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, чипами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9 (Lunar Lake), SSD до 2 ТБ и аккумулятором ёмкостью 75 Втч. Этот лэптоп появится в продаже в следующем месяце по цене от 1200 долларов.