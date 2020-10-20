Ноутбук Acer Swift 3X получил дискретную графику Intel

Вслед за ASUS с его VivoBook Flip 14 компания Acer представила свой ноутбук с дискретной видеокартой от Intel. Графический ускоритель с 4 ГБ памяти LPDDR4X VRAM называется Intel Iris Xe Max, а ноутбук – Swift 3X (SF314-510G). Его цена составляет 1360 долларов, но дата начала продаж пока не сообщается.

Ноутбук также оснащается процессором Core i7-1165G7, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ с модулем Optane на 32 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, батареей ёмкостью 57 Втч, дактилоскопическим сенсором, поддержкой Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI, двумя портами USB 3.2 и одним USB-C 3.2 с поддержкой Thunderbolt 4. Размеры лэптопа равны 322:212:17,9 мм, а масса – 1,37 кг. Также новинка будет продаваться в версии с чипом Core i5-1135G7 по цене в 1090 долларов.