Ноутбук Acer Swift Go 16 с Core Ultra оценен в $800

Acer Swift Go 16 получил три варианта экрана. Первый оснащается 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB и кадровой частотой 60 Гц. Второй имеет разрешение 2560:1600 пикселей, ту же частоту обновления и 100% охват цветового пространства sRGB. Топовая версия может похвастаться OLED-матрицей с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом гаммы DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ноутбук появится в продаже в марте этого года по цене от 800 долларов.