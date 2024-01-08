Ноутбук Acer Swift Go 16 с Core Ultra оценен в $800

Компания Acer представила ноутбук Swift Go 16, основанный новых процессорах Core Ultra 5 125U, Ultra 7 155U,Ultra 5 125H, Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H. Новинка также оснащается до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, до 2 ТБ на накопителе PCIe Gen4 NVMe, графическим адаптером Intel Arc, алюминиевым корпусом массой 1,6 кг, толщиной 14,9 мм, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E, батареей ёмкостью 50 Втч или 65 Втч с и поддержкой зарядки мощностью 50 Вт или 100 Вт в зависимости от конфигурации.

Acer Swift Go 16 получил три варианта экрана. Первый оснащается 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB и кадровой частотой 60 Гц. Второй имеет разрешение 2560:1600 пикселей, ту же частоту обновления и 100% охват цветового пространства sRGB. Топовая версия может похвастаться OLED-матрицей с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом гаммы DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ноутбук появится в продаже в марте этого года по цене от 800 долларов.

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