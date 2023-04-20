Ноутбук Acer Swift X 16 OLED получил 120-Гц экран

Компания Acer представила ноутбук Swift X 16 OLED, который, среди прочего, получил графический адаптер GeForce RTX 4050. Новинку также оснастили 16-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификациями VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и TÜV Rheinland Eyesafe, алюминиевым корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,9 кг, чипами AMD Ryzen 7000 вплоть до 8-ядерного 16-поточного Ryzen 9 7940H, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, веб-камерой Full HD, двумя портами USB Type-C и одним интерфейсом HDMI 2.1, адаптером Wi-Fi 6E и предустановленной ОС Windows 11 с поддержкой Windows Hello. Ноутбук станет доступен для покупки в июле по цене от 1250 долларов или от 1565 евро.