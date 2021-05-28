Ноутбук Acer Swift X получил графику GeForce RTX 3050 Ti

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift X, которая получила металлический корпус толщиной 17,8 мм и массой 1,39 кг. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen 5000 вплоть до восьмиядерного Ryzen 7 5800U, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 2 ТБ, системой охлаждения с дополнительными воздухозаборниками под клавиатурой, дактилоскопическим сенсором, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и тремя расцветками: сине-серой, золотистой и розовой.